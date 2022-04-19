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الثلاثاء 19 أبريل 2022
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سمير: الأهلي يمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا ويجب دعمه

محمود سمير
محمود سمير
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ناشد الاعلامي محمود سمير مقدم برنامج الكورة مع بيبو التي يذاع على قناة الحدث اليوم كل الجهات بالتكاتف والدعم للنادي الأهلي قبل مباراته امام الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

كما شدد سمير على ضرورة دعم جميع الجمهور المصري للمثل الوحيد في مصر لهذة البطولة قائلًا "يجب علينا جميعًا التكاتف والدعم للنادي الأهلي المباراة ليست بإسم الأهلي فقط بل هي تمثل مصر بأكملها"

وتابع"دائمًا الجمهور المصري تتغلب عليه العاطفة وانتماؤه لوطنه حتى لو اختلفت الانتماءات الكروية، فهو يعي جيدًا اسم وقيمة بلده.

وأضاف"مباراة صعبة ولكن الأهلي قادر على تخطي الفريق المغربي خصوصًا ان الأهلي يمتلك عناصر مميزة تجيد اللعب تحت الضغط الجماهيري وهذة المباريات هي من تصنع النجوم"

وعن غياب علي معلول أكد مقدم برنامج الكورة مع بيبو على أهمية علي معلول وتأثيره في هذة المباراة الحاسمة ولكن أكد على أن الجميع بنفس الروح وان دائمًا الأهلي بمن حضر.

وأختتم حديثه"كل التوفيق لجميع الفرق المصرية في البطولات الافريقية باختلاف الالعاب الرياضية.

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الاعلامي محمود سمير قناة الحدث اليوم الأهلى الرجاء البيضاوي دوري أبطال أفريقيا