102 ميدالية لأبطال وادي دجلة في الجمباز والشطرنج والسباحة والتايكوندو والباتيناج

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 06:30 ص

استقبل أبطال أندية وادى دجلة، شهر رمضان الكريم بتحقيق العديد من الميداليات والبطولات بمختلف الألعاب الرياضية محليًا ودوليًا، إضافة إلى ذلك حقق لاعبو الباتيناج أرقاما قياسية في الدوري العام والكأس، جاء ذلك تتويجًا لرؤية إدارة وادى دجلة في دعم الاستثمار الرياضي لإتاحة الفرصة للمواهب بكافة أنحاء الجمهورية لتطوير مستواهم وفقًا لأحدث التدريبات، للمنافسة على البطولات القارية والدولية لتشريف الرياضة المصرية.

وحقق أبطال وادى دجلة 102 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب الرياضية، وتصدر لاعبو الجمباز قائمة حصد الميداليات بإجمالي 55 ميدالية ذهبية ليتوج الفريق بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية التي أقيمت في نادي المقاولون العرب، يليهم في الترتيب فريق الباتيناج الفني، والذي حصد 27 ميدالية متنوعة بواقع (12 ميدالية ذهبية، 5 ميداليات فضية، 10 ميداليات برونزية) وذلك ضمن منافسات البنين والبنات، ليحافظ فريق الباتيناج على لقب بطولة كأس مصر للعام السابع على التوالي.

ونجح فريق وادى دجلة من ذوي القدرات الخاصة بالتتويج بجوائز بطولة الجمهورية للسباحة للإعاقات الحركية، التي أقيمت في نادي 6 أكتوبر، وحصدوا 8 ميداليات متنوعة بواقع (6 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية)، وواصل أبطال الشطرنج نتائجهم المتميزة بحصدهم 4 ميداليات (ذهبيتان - فضية - برونزية) بتصفيات الانضمام لمنتخب مصر المؤهلة للمشاركة ببطولتي أفريقيا والعرب الفردية 2022 المقامة في القاهرة.

وفي نفس الصدد حقق أبطال باتيناج سباقات السرعة، إنجازًا جديدًا بتتويج الفريق بلقب بطولة الدوري للعام الثامن على التوالي، كما حقق البطل أحمد علي أمين المركز التاسع ببطولة كأس العالم 2022 للجمباز الفني التي أقيمت في استاد القاهرة (بجهاز الحركات الأرضية)، فيما توج أبطال الجودو ببطولة الجمهورية تحت 17 سنة بعد أداء أكثر من رائع.

وفي لعبة التنس، توجت البطلة مريم خالد لاعبة أندية وادى دجلة للتنس بكأسي المركز الأول بمنافسات الفردي ببطولة رواندا الدولية 4J، التي أقيمت في السليمانية، وبمنافسات الزوجي ببطولة صيد الدقي الدولية J5، كما حصلت على كأس المركز الثاني بمنافسات الفردي والزوجي رواندا الدولية J4، وحصلت على كأس المركز الثالث بمنافسات الزوجي ببطولة سماش الدولية J4 والمركز الثالث بمنافسات الزوجي ببطولة رواندا الدولية J4.

واستمرارًا لإنجازات التنس بأندية وادى دجلة، توج لاعبو النادي تحت 14 سنة وهم فرح أسعد، جودي طويلة، ياسين وجيه، بجوائز البطولة الأفريقية التي أقيمت في ملاعب مصر السليمانية بحصدهم 4 كؤوس متنوعة (كأس للمركز الأول - كأس للمركز الثاني - 2 كأس للمركز الثالث).

وعلى المستوى الدولي، نجح لاعبي التايكوندو بأندية وادى دجلة المنضمين للمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني بتصفيات المنتخب الوطني (بومزا - كروجي تحت 14 سنة والفريق الأول) في حصد 8 ميداليات متنوعة (5 ميداليات فضية، 3 ميداليات برونزية).

وفي سياق متصل يستعد لاعبو وادى دجلة لخوض تحديات جديدة حيث سيشارك بطل أندية وادى دجلة للتنس محمد صفوت في العديد من البطولات التي ستقام في المكسيك خلال الفترة الحالية من 4 أبريل إلى 1 مايو، وتتضمن البطولات الآتية (Mexico City Challenger 125، San Luis Potosí Challenger 80، Aguascalientes Challenger 80، Morelos Challenger 80).

ويشارك 3 لاعبين من وادى دجلة وهم محمود جابر، يوسف هاني، زياد أحمد مع المنتخب الوطني للكاراتيه، ببطولتي الدوري العالمي بتركيا، البحر المتوسط بقبرص، وذلك بعد نجاحهم في تحقيق الميدالية الذهبية في التصفيات المؤهلة للمنتخب.

كما يشارك 9 من أبطال وادى دجلة وهم علي فرج، كريم عبد الجواد، مصطفى السرتي، مازن هشام، يوسف إبراهيم، نوران جوهر، هانيا الحمامي، منة حامد، وروان العربي، في بطولة J.P. MORGAN TOURNAMENT OF CHAMPIONS 2022 المقرر أن تقام في نيويورك خلال الفترة من 1 إلى 7 من شهر مايو المقبل، والمقدر مجموع جوائزها 115 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.