أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.45% ما يعادل 2.74 نقطة لينهي مؤشر القدس الرئيس تداولاته عند مستوى 617.51 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 583,409 أسهم بقيمة إجمالية بلغت 1,267,260.46دولار نُفِّذت من خلال 189 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.45% ما يعادل 2.74 نقطة لينهي مؤشر القدس الرئيس تداولاته عند مستوى 617.51 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.45% ما يعادل 2.74 نقطة لينهي مؤشر القدس الرئيس تداولاته عند مستوى 617.51 نقطة.