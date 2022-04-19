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الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.45% ما يعادل 2.74 نقطة لينهي مؤشر القدس الرئيس تداولاته عند مستوى 617.51 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 583,409 أسهم بقيمة إجمالية بلغت 1,267,260.46دولار نُفِّذت من خلال 189 صفقة.

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بورصة فلسطين ارتفاع