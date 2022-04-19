كورونا في العراق.. تسجيل 152 إصابة جديدة

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 04:37 ص

سجل العراق 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2323284 إصابة والمتعافين 2293427 شخصاً بينما استقرت الوفيات خلال اليومين الماضيين عند 25198 حالة.