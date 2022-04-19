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الثلاثاء 19 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أربع حالات شفاء وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58683، ووصل عدد حالات الشفاء 57693، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

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