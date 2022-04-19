أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أربع حالات شفاء وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58683، ووصل عدد حالات الشفاء 57693، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 4 إصابات جديدة
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أربع حالات شفاء وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أربع حالات شفاء وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.