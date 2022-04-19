كورونا في موريتانيا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 01:27 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أربع حالات شفاء وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58683، ووصل عدد حالات الشفاء 57693، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.