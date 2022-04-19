الأحداث في السودان.. "الحرية والتغيير" تضع 3 شروط للتفاوض

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 12:23 ص

أعلنت قوى الحرية والتغيير، الائتلاف المدني الحاكم في السودان سابقًا، رفض الانخراط في أي عملية تفاوضية قبل تنفيذ حزمة شروط دفعت بها.

وتضمنت شروط الحرية والتغيير 3 بنود رئيسية اسمتها "إجراءات تهيئة المناخ"، وهي إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قوى الثورة ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، جاء ذلك حسبما ذكرت "العين الإخبارية".

وقال تحالف الحرية والتغيير، في بيان يوم الاثنين، إنه:"رفض دعوة مقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيجاد"، للمشاركة في اجتماع تحضيري من المرتقب عقده هذا الأسبوع.

وشددت أنها مع الحل السياسي ولا ترفضه وهو موقف مبدئي واستراتيجي، لكنها تريد حل سياسي يحقق مطالب الثورة في الوصول لسلطة مدنية كاملة.

وأكدت قوى الحرية والتغيير بالسودان، في البيان: "سوف تتعاطى إيجابا مع الآلية المشتركة لكنها لن تنخرط في أي اجتماعات تحضيرية قبل تنفيذ شروطها".