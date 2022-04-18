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الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يصل إلى الجزائر

رئيس حكومة الوحدة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزير الداخلية الجزائري كمال بلجود.

ويرافق رئيس حكومة الوحدة الليبية عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي بليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وفق ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

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عبد الحميد الدبيبة الجزائر ليبيا