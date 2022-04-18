انطلاق الموسم الثاني من مبادرة وزارة التضامن "واحدة جديدة"

الإثنين 18/أبريل/2022 - 05:10 م

انطلق الموسم الثاني من مبادرة "واحدة جديدة" تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي لاستعراض القصص الملهمة في حياة السيدات، وإلقاء الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن بما يتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030، بمشاركة العديد من الشخصيات ورائدات الأعمال على رأسهم ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإكترولكس – كعضو بلجنة تحكيم المسابقة هذا العام.

اختتمت الخميس الماضي احتفالات شهر المرأة والذى شهد العديد من الأنشطة، التى تهدف أن تعبر عن عظيم امتنانها للمرأة بشكل عام كونها عمود رئيسي ليس فقط على الصعيد العائلي ولكن على صعيد الاقتصاديات المحلية والإقليمية بل والعالمية.

وقامت الكترولكس بتوجيه خالص الشكر والامتنان لفريق العمل من السيدات بالشركة لمجهوداتهن الدؤوبة التي ساهمت في تحقيق نمو كبير في أداء الشركة وخلقت منها نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بثقافة التنوع والشمول.

وشهد شهر مارس عقد عدد من الحلقات النقاشية تحت مظلة برنامج تمكين المرأة “Women of Steel” والذي تم إطلاقه لطرح ومناقشة قضايا المرأة، واستعراض التحديات التي تواجه المرأة العاملة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها بكافة السبل والوسائل.

كما شارك عدد من القيادات النسائية في مؤتمر "She Can" السنوي من خلال حلقة نقاشية والتحدث عن الإستراتيجيات العام على كافة الأصعدة وكيفية الحفاظ عل تقديم منتجات مستدامة، ليس هذا فحسب، بل أنه تم إطلاق حملة داخلية للاحتفال بإنجازات السيدات ومعتقداتهم الراسخة كلفتة معنوية لتكريمهن ودعمهن وتشجيعهن لتحقيق المزيد.

وقال ميسم الحناوي عن امتنانه لكافة الزميلات لنجاح الكترولوكس الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية على مستوى العالم على مدار 100 عام في تشكيل حياة الملايين للأفضل؛ وذلك من خلال العديد من الابتكارات التي توفر تجارب ممتعة للعملاء حول العالم من خلال منتجاتها على مستوى العالم مثل إلكترولوكس وAEG وتعتبر العلامة التجارية زانوسى، وأوليمبيك في السوق المصرى والتي حازت على ثقة ورضاء العملاء على مدار السنين.

وأكد على دعم و تحقيق الشمول والتنوع في بيئة العمل والحرص على تمكين المرأة من خلال توليها مناصب قيادية في مختلف القطاعات وتقدم كل الدعم والتسهيلات التي تدعم قيام السيدات بكافة أدوراهن في المجتمع بكفاءة تامة.

وألمح الحناوي عن وجود العديد من القصص الملهمة على صعيد تمكين المرأة من داخل الشركة وهو ما يعد محركاً مشجعاً لجميع العاملات بالشركة أنه لا يفصلهم عن الترقي والتميز غير الكفاءة في العمل كونها المقياس الوحيد دون الالتفات لأية عوامل عنصرية أخرى.

وتخطط إلكترولكس لمنح السيدات فرص متساوية مع الرجال للوصول إلى المناصب القيادية، فضلاً عن دعم حصول النساء على نسبة 30% من الوظائف في كافة قطاعات التشغيل داخل الشركة.