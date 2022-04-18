كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالة شفاء واحدة

الإثنين 18/أبريل/2022 - 05:11 ص

وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة من فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة، ولا أي حالة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 10 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58681، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 57689، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.