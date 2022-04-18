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الإثنين 18 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا  وشفاء 18 حالة ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55773 شفي منها 52003 حالات وتوفي 3150 حالة.

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