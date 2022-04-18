كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الإثنين 18/أبريل/2022 - 03:41 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 18 حالة ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55773 شفي منها 52003 حالات وتوفي 3150 حالة.