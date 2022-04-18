أنور رشك يكشف تفاصيل الفيلم المصري القصير "أقنعة"

الإثنين 18/أبريل/2022 - 04:19 م

أعلن الفنان الشاب أنور رشك، مشاركته في الفيلم القصير "أقنعة"، من بطولة عدد من شباب الممثلين خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء كل منهم يستعمل أقنعة مختلفة في حياته منها قناع القوة، وقناع السخرية الدائمة، ويصابوا بلعنة تجعلهم غير قادرين على استعمال الأقنعة التي تحميهم من المجتمع من وجهة نظرهم، ونرى ما سيحدث لهم بدون الأقنعة.

فيلم "أقنعة" تصور أحداثه في بيت كبير يعيش به الثلاثة أصدقاء في نفس العقار، وينتجه سعود أحمد في أولى تجاربه الإنتاجية.

يذكر أن الفنان الشاب أنور رشك قد شارك في العديد من الأعمال الفنية مؤخرا أبرزها مشاركته في مسلسل توبة بطولة الفنان عمرو سعد وفيلم العنكبوت بطولة الفنان أحمد السقا والمقرر عرضه عيد الفطر المقبل.