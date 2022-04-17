سهير مجيد تشارك في الفيلم القصير "ليلة زفاف" بمشاركة شباب الممثلين

الأحد 17/أبريل/2022 - 08:24 م

أعلنت الفنانة سهير مجيد، مشاركتها في الفيلم القصير "ليلة زفاف"، الذي يشارك به عدد من شباب الممثلين من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة في العشرينيات من عمرها، تستعد لإقامة حفل زفافها، وفي ظروف غامضة يتم قتلها قبل الزفاف بساعات قليلة، حيث أكدت سهير أنه تم تصوير فيلم "ليلة زفاف" في أحد الفيلات التي يتم تأجيرها لإقامة الأعراس بمنطقة المنصورية.

وأعربت سهير مجيد، عن ثقتها في نجاح الفيلم القصير "ليلة زفاف" ومنافسته بالمهرجانات المصرية والدولية، خاصة وأنه يتناول قصة جديدة ومختلفة، فضلا عن مشاركة العديد من الشباب المبدعين.

الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة، قد سبق وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، آخرها مشاركتها في مسلسل سوتس Suits بطولة آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، ريم مصطفى وغيرهم من النجوم.