منع السائحين في تايلاند من رش المياه وعقوبات تصل للسجن

الأحد 17/أبريل/2022 - 12:54 م

منعت السلطات التايلاندية السائحين من رش المياه على بعضهم البعض خلال أحد الاحتفالات السنوية التي ‏تشهدها البلاد، ويرجع السبب وراء ذلك إلى اعتقاد الحكومة التايلاندية بأنه من غير المرجح أن يرتدي السائحون أقنعة الوجه عند إلقاء الماء على بعضهم البعض.

وأعرب رئيس وزراء تايلاند عن قلقه بشأن تناثر المياه، وطلب من حكومته زيارة الأماكن السياحية التي تلقى إقبالا كثيفا من السياح، من أجل تذكير الزوار بالحظر الحالي المتعلق برش المياه.

Bangkok City police made announcement in English warning foreign tourists on Khao San Road Thursday b4 6pm they could face a fine up of to 20,000 baht if engage in water fight or foam party. #WhatsHappeningInThailand #Thailand #songkran #Songkran2022 #Khaosan #สงกรานต์2565 pic.twitter.com/oGTcq7PORx — Pravit Rojanaphruk (@PravitR) April 14, 2022

ويعتبر رش الماء جزءا تقليديا من احتفال سونجكران السنوي في تايلاند، والذي يقام في العام الحالي في الفترة من 13 إلى 15 أبريل الجاري .

ومن الممكن تغريم أي شخص يخالف قواعد السلامة الصحية العامة الحالية بحد أقصى 1193 دولارا أمريكيا، أو يواجه السجن لمدة تصل إلى عامين.

وعلاوة على ذلك، فقد يواجه منتهكو القانون غرامة إضافية تصل إلى 597 دولارا، بسبب قانون مكافحة الأمراض المعدية.

ولا تزال تايلاند تطبق القواعد الاحترازية الصارمة الخاصة بكورونا، مع الإلزام بارتداء أقنعة الوجه في معظم الحالات.

ورغم القوانين الجديدة، إلا أن صورا حديثة من احتفال سونجكران السنوي تظهر أن المحتفلين يتجاهلونها ويرشون المياه على بعضهم بالمسدسات المائية، أو من المحتمل أن يكونوا على غير علم بالقواعد الحديثة.