قوافل علاجية ضمن المبادرة الإنسانية "عمر بيت يتيم" بالغربية

الأحد 17/أبريل/2022 - 12:07 م

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن تنفيذ المبادرة الإنسانية "عمر بيت يتيم" بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم فى شهر أبريل بدعم من جمعية الأورمان، والتى تستهدف مرضى القلب غير القادرين بقرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، وإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع أنحاء المحافظة .

وأكدت المديرية، دعمها لهذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم واستكمالاً لما تقوم به منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضحت أنها بالتعاون مع جمعية الأورمان ستقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار.