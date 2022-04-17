التحقيقات: خفير أكتوبر أطلق النار على السيارة النقل بعد رفضها التوقف للتفتيش

الأحد 17/أبريل/2022 - 11:40 ص

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مقتل عامل وإصابة آخر إثر إطلاق أعيرة نارية باتجاه سيارة كانا يستقلانها رفقة عمال آخرين، من سلاح ناري بحوزة الحارس الخصوصي المعني بحراسة مجمع سكني تحت الإنشاء لإيقافهم، للتأكد عدم وجود ثمة معدات خاصة بالمجمع السكنى داخل السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت البداية بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوفاة أحد الأشخاص يعمل بمجمع سكنى تحت الإنشاء إثر إصابته بعيار نارى بالجسم، وإصابة آخر يعمل بذات المجمع السكنى، إثر قيام "حارس خصوصى بذات المجمع السكنى" بإطلاق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته على سيارة ربع نقل والتى كان يستقلها المتوفـى والمصاب رفقة باقى العمال حال خروجهم من إحدى بوابات المجمع السكنى المشار إليه، لمحاولة قائد السيارة الإنصراف من البوابة قبل السماح له بالخروج، فقام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة لإستيقافها للتأكد من عدم وجود ثمة معدات خاصة بالمجمع السكنى، مما أدى لوفاة وإصابة المذكوران ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "طبنجة" عدد من الطلقات من ذات العيار".

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.