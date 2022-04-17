خبراء: توقعات بإقبال على الوحدات المصيفية تزامنًا مع الإجازات والأعياد

الأحد 17/أبريل/2022 - 04:10 ص

توقع خبراء أن تحظى الوحدات المصيفية والشاليهات باهتمام كبير من جانب العملاء من اقتراب موعد موسم الصيف وحاجتهم لاقتناء مثل هذه الوحدات لقضاء الإجازات.

وأكد محمد كمال جبر، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، أن يشهد موسم الصيف الحالي إقبالا كبيرا على حجز وحدات مصيفية وفندقية وشاليهات خلال هذه الفترة، مؤكداً أن كل عام تشهد هذه الشهور إقبالا كبيرا على الشراء خاصة في الساحل الشمالي.

وأضاف جبر، أن الوحدات المصيفية ستشهد انتعاشة بيعية هذا الموسم تزامناً مع فترة الأعياد والمناسبات وموسم شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مؤكداً أن السوق العقاري في حالة ترقب حالياً.

ولفت إلى أن أسعار العقارات والوحدات الفندقية والشاليهات ستشهد تحركا في الأسعار نتيجة التحديات والارتفاع الموجود في أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاء وغيرها، مؤكداً أن نسبة الارتفاع ستصل إلى 20% وممكن تزيد عن ذلك عن العام الماضي خاصة في مناطق الساحل الشمالي لأنها الأكثر إقبالاً على الشراء من قبل المواطنين.

وفي ذات السياق قال المهندس إسلام علي، خبير عقاري، إن القطاع العقاري من أكبر ألقطاعات الإقتصادية والطلب على الشراء سيستمر والدليل أن القطاع واجه أزمة كورونا واستطاع أن يتغلب عليها.

وأضاف، أن موسم الصيف الحالي سيشهد انتعاشة بيعية للشاليهات خاصة في الساحل الشمالي متوقعاً أن يكون هناك إقبال على الشراء.

وطالب الخبير العقاري بطرح مزيد من المبادرات الخاصة بتنشيط السياحة خاصة مع حلول موسم الصيف ومضاعفة إقبال السياح الأجانب علي مصر خلال تلك الفترة بما تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع الخاص والشركات والمستثمرين.