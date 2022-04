بالصور.. أكبر سحور جماعي على ممشى أهل مصر

الأحد 17/أبريل/2022 - 08:25 ص

نظم جروب What to eat إحدى أكبر المجموعات الترفيهية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكبر سحور جماعي يضم أعضاءه على ممشى أهل مصر على كورنيش النيل مباشرة في خطوة جديدة تستهدف الترويج للمشروعات القومية الترفيهية في مصر وتسليط الضوء عليها.

جاء تنظيم الحدث بواسطة عدد كبير من المسئولين عن مشروع ممشى أهل مصر القومي من بينهم جورج هاني متري رئيس مجلس إدارة المطورة لممشى أهل مصر، شريف مجدي المسئولة عن الفعاليات الترفيهية بممشى أهل مصر.

من جانبه قال محمد رضا، مؤسس جروب What To Eat، إن What To Eat من أكبر جروبات الطعام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو واحد من 11 جروب ترفيهي متنوع قمت بإنشائه، ويضم أكثر من 220 ألف عضو متابع وكنا نبحث عن الفرصة المناسبة وشمل أعضائه في مكان واحد بعد سنوات من التواصل عبر الفيس البوك فقط، ويتحول من عالم افتراضي إلى أرض الواقع.

وتابع: شهد الحدث عدداً كبيرًا من الحجوزات للحضور إلى سحور ممشى أهل مصر من الأعضاء، وصل إلى 2000 حجز بمجرد الإعلان عنه، ولكن من أجل إحكام العدد تم تنظيم أكبر مائدة سحور بعدد 250 فردًا.

وأوضح، فرصة جيدة لاستغلال ممشى أهل مصر وعمل تنورة على الممشى، لكونه مكانًا رائعًا في مصر بهذا المنظر الخلاب للنيل فهو صرح ترفيهي قومي ضخم بجودة عالية، ووجهة مشرفة لا تقل قيمة عن أفضل المقاصد السياحية في دبي وحتى أوروبا.

وتابع: حرصنا أن يكون الحدث ليس ترفيهيًا فقط بل تسويقيًا لممشى أهل مصر هذا المكان الذي أدخرت فيه الدولة جهدًا كبيرًا لإقامته بهذا الشكل، حيث قمنا بنشر فعاليات السحور على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف الجميع كم المجهود الذي وضعته الدولة المصرية بهذا المشروع القومي "ممشى أهل مصر" الذي سيكون أجمل مكان ترفيهي في مصر، وشرف للمنتدى أن يكون متواجدًا فيه هذا اليوم.

وأكد رضا، أن جروب What To Eat يسعى إلى إقامة مزيد من الفعاليات الترفيهية في الأماكن الخلابة بمصر للترويج إليها بشكل أوسع.

من جانبها قالت زينب عبد الرازق، نائب الرئيس التنفيذي الشركة المطورة لممشى أهل مصر: مشروع ممشى أهل مصر يزيد الفرص الترفيهية بمكانه الخلاب على كورنيش النيل، حيث يتكون من وحدات للأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية والخدمية والمسرح الترفيهي، وأماكن انتظار السيارات والمرسى النهري للمركب السياحي ومناطق الخدمات المكشوفة، وفرصة لإقامة الفعاليات الكبيرة، وقمنا بالتعاون مع "What to Eat" لاستغلال فرصة شهر رمضان واستثمار ممشى أهل مصر في حدث ترفيهي والتسويق له.

وأشار شريف مجدي المدير التنفيذي المسئولة عن الفعاليات الترفيهية بممشى أهل مصر إلي أن الاستعدادات لهذا الحدث الترفيهي جرت على قدم وساق لتلائم الأجواء الرمضانية ولاسيما مع عروض التنورة المميزة في ممشى أهل مصر، مؤكداً أن هذا المشروع القومي سيشهد مزيداً من الأحداث الترفيهية في الفترة المقبلة وسيكون مقصداً للعائلات المصرية في المناسبات الموسمية المختلفة.

وقال علي عثمان، المستشار الإعلاني للشركة المطورة لممشى أهل مصر: قمنا بالإعداد للحدث بالاتفاق بين ممشى أهل مصر وجروب What To Eat، وكان دورنا إحداث اندماج وشراكة بين الطرفين لتحقيق النجاح في هذا الحدث الترفيهي، وجدنا مساعدة قوية "What to Eat" لنقل صورة جيدة لهذا المشروع القومي الضخم، وفخر لنا أن نعمل على التسويق لهذا المشروع الوطنى بهذا الشكل.

يذكر أنه تم تدشين المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر من كوبري 15 مايو وحتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ 800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كم، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مباني خدمات، و9 مدرجات تسع 2552 فردًا، ومسرحين بسعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات والنوافير المائية، ويستفيد من الممشى سكان القاهرة الكبرى ويمكن الدخول أو النزول للمشى بالمجان دون أي رسوم.