بيان من الشركة المنتجة لمسلسل "بطلوع الروح" بشأن حقيقة خطف فريق عمل المسلسل

الأحد 17/أبريل/2022 - 02:51 ص

أصدرت الجهة المنتجة لمسلسل بطلوع الروح بيانا صحفيا قالت فيه " إنه بعد التداول بخطف الفنان أحمد السعدني عند مفرق بلدة الطيبة بلبنان تؤكد شركة "الصبّاح إخوان" في بيان رسمي أنّ السعدني بألف خير، والخبر عارٍ من الصحة، إذ أنّ فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل "بطلوع الروح" الرمضاني".

وأضاف البيان: “تؤكد الشركة أنّ المخطوف هو موظّف يعمل في شركة "الصباح" وأنّ المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وعلمت "البوابة نيوز" من مصدر بالمسلسل أن المحاسب الذي تم اختطافه يدعى صادق زوللي وأنه مخطوف حتى الآن.

وكانت "البوابة نيوز" قد تواصلت مع النجمة إلهام شاهين بطلة العمل التي أكدت أن جميع الفنانين بخير وأن المخطوف هو محاسب المسلسل.