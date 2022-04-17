كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالة شفاء واحدة

الأحد 17/أبريل/2022 - 03:47 ص

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس السبت، تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة، ولا أي حالة وفاة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 11 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58681، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 57688، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.