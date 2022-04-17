كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الأحد 17/أبريل/2022 - 06:18 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 21 حالة ووفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55769 شفيت منها 51985 حالة وتوفيت 3149 حالة.