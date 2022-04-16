أمن الأهلي يمنع «البوابة نيوز» من تغطية مباراة الرجاء

السبت 16/أبريل/2022 - 10:45 م

منعت إدارة الإعلام وأمن النادي الأهلي الزميل خالد علي، الصحفي بجريدة البوابة، وموقع البوابة نيوز من مباشرة مهام عمله وتغطية مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وتفاجأ الزميل بمنعه من دخول ملعب "الأهلي والسلام" لتغطية المباراة رغم أنه قام بتسجيل اسمه مع إدارة الإعلام بالنادي الأهلي قبل المباراة بـ4 أيام وفقًا لما هو متبع في جميع المباريات الأفريقية.

الغريب أن محرر «البوابة نيوز» هو الوحيد الذي تم منعه من دخول الملعب وحضور المباراة رغم وجود 60 صحفيا في كشف الصحفيين الخاص بتغطية المباراة.