بث مباشر.. مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدور ال ٨ لدوري أبطال أفريقيا

السبت 16/أبريل/2022 - 07:37 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة مريحة اليوم بالقاهرة قبل لقاء العودة بالدار البيضاء.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويركز موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على تحقيق فوز مريح أمام فريق الرجاء في مبارة الذهاب من أجل الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا ويكون تشكيل الأهلي في مباراة الرجاء اليوم من حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- علي معلول- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- قفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر- محمد شريف.