حبس منفذي واقعة السطو على محل ذهب بالتجمع الأول

السبت 16/أبريل/2022 - 03:37 م

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحقيقات في واقعة ضبط مرتكبى سرقة عدد من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث ، وحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من (مالك المحل المشار إليه)، تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبى باستخدام "شاكوش"، وسرقة (عدد من المشغولات الذهبية) ولاذوا بالفرار.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية).. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادههم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، وإتخاذ الإجراءات القانونية.