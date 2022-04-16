مدرب ليفربول: صلاح يحب المراوغة.. ومر بفترة صعبة خلال أمم أفريقيا

السبت 16/أبريل/2022 - 02:45 م

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مستوى النجم المصري محمد صلاح في الجزء الأخير من الموسم الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي بعد قليل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب “ويمبيل”.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: أعلم أن محمد صلاح سينهي الموسم بقوة وعلينا في الوقت الحالي إعادته إلى مستواه السابق لأن كل مباراة بالنسبة لنا مثل النهائي.

وأضاف “كلوب”: “الوضع كان في بداية شهر يناير والمشكلة التي نواجهها هي أن صلاح في يناير، مر بأصعب فترة في مسيرته كلها حيث لعب نهائي كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، وخاض 120 دقيقة أكثر من مرة”.



وشدد مدرب ليفربول على أن محمد صلاح يلعب دورًا كبيرًا للغاية في منتخب مصر وهناك مسؤولية كبيرة على عاتقه مع ضرورة عقد اجتماعات في غرفة الملابس وأشياء من هذا القبيل، دون الحصول على أي تعافي.

وأضاف: هناك مشكلة عندما تكون نجمًا رائعًا في بلدك، والجميع يريد شيئًا منك ونحن الآن في فترة لا يوجد فيها أي توقف وهذا أمر طبيعي تمامًا.

وتحدث يورجن كلوب عن مراوغات صلاح قائلا: “مو لاعب يحب المراوغة وهذا أمر جيد حقًا فقد سجل أهدافًا رائعة عن طريق المراوغة.. وهل سأقول له لا تراوغ؟.. لا! يجب أن يستخدم المراوغة في اللحظات المناسبة ويحتفظ بالكرة واجعل الأمر بسيطًا”.