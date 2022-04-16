بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي

السبت 16/أبريل/2022 - 02:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم اللقاء الثاني بين العملاقين الانجليزيين في أسبوعين متتاليين لمشاهدة البث المباشر لمباراة القمة العالمية بين ليفربول ومانشستر سيتي للمنافسة على لقب درع كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لتحقيق اللقب الثاني له هذا الموسم بالفوز بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي وتخطي عقبة مانشستر سيتي اليوم، بعد تعادل الفريقين الأسبوع الماضي بهدفين لكل فريق في البريميرليج، لتظل المنافسة بين الفريقين معلقة لنهاية الموسم نظرا لفارق النقطة الوحيدة لصالح السيتيزن.

ويبدأ بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي اليوم السبت في قمة كروية عالمية بين أفضل فريقين في العالم حاليا ويسعى كلوب لهزيمة جوارديولا واستخدام قوته الهجومية الضاربة وسيعتمد على تشكيل مكون من:

في حراسة المرمى اليسون بيكر وخط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانترا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي