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السبت 16 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي.. ومانشستر سيتي يصارع ليفربول

أرشيفية
أرشيفية
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تستعرض “البوابة سبورت”، مواعيد مباريات اليوم السبت، والتي تشهد العديد من المواجهات المهمة في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا

18:00: بيترو أتلتيكو – أنجولا × صن داونز - جنوب أفريقيا

22:00: الأهلي – مصر× الرجاء الرياضي – المغرب

23:00: شباب رياضي بلوزداد – الجزائر× الوداد – المغرب

كأس الإتحاد الإنجليزي

16:30: مانشستر سيتي × ليفربول

الدوري الإنجليزي

13:30: توتنهام هوتسبير × برايتون

16:00: مانشستر يونايتد × نوريتش سيتي

16:00: ساوثهامتون × أرسنال

16:00: واتفورد × برينتفورد

الدوري الإسباني

14:00: إلتشي × ريال مايوركا 

16:15: ديبورتيفو ألافيس × رايو فاليكانو    

18:30: فالنسيا      × أوساسونا

21:00: خيتافي × فياريال         

الدوري الإيطالي

12:30: كالياري × ساسولو

14:30: سامبدوريا  × ساليرنيتانا

14:30: أودينيزي × إمبولي

16:30: فيورنتينا × فينيزيا      

18:30: يوفنتوس × بولونيا

20:45: لاتسيو × تورينو

الدوري الألماني

15:30: أوجسبورج × هيرتا برلين

15:30: ماينز 05× شتوتجارت

15:30: فرايبورج × بوخوم      

15:30: بوروسيا دورتموند × فولفسبورج    

18:30: بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن

الدوري الفرنسي 

17:00: سانت إيتيان × ستاد بريست 29

21:00: ليل × لانس

 

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أفريقيا الأهلى صلاح ليفربول