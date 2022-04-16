تشاهدون اليوم.. الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي.. ومانشستر سيتي يصارع ليفربول

السبت 16/أبريل/2022 - 11:27 ص

تستعرض “البوابة سبورت”، مواعيد مباريات اليوم السبت، والتي تشهد العديد من المواجهات المهمة في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا

18:00: بيترو أتلتيكو – أنجولا × صن داونز - جنوب أفريقيا

22:00: الأهلي – مصر× الرجاء الرياضي – المغرب

23:00: شباب رياضي بلوزداد – الجزائر× الوداد – المغرب

كأس الإتحاد الإنجليزي

16:30: مانشستر سيتي × ليفربول

الدوري الإنجليزي

13:30: توتنهام هوتسبير × برايتون

16:00: مانشستر يونايتد × نوريتش سيتي

16:00: ساوثهامتون × أرسنال

16:00: واتفورد × برينتفورد

الدوري الإسباني

14:00: إلتشي × ريال مايوركا

16:15: ديبورتيفو ألافيس × رايو فاليكانو

18:30: فالنسيا × أوساسونا

21:00: خيتافي × فياريال

الدوري الإيطالي

12:30: كالياري × ساسولو

14:30: سامبدوريا × ساليرنيتانا

14:30: أودينيزي × إمبولي

16:30: فيورنتينا × فينيزيا

18:30: يوفنتوس × بولونيا

20:45: لاتسيو × تورينو

الدوري الألماني

15:30: أوجسبورج × هيرتا برلين

15:30: ماينز 05× شتوتجارت

15:30: فرايبورج × بوخوم

15:30: بوروسيا دورتموند × فولفسبورج

18:30: بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن

الدوري الفرنسي

17:00: سانت إيتيان × ستاد بريست 29

21:00: ليل × لانس