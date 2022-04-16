تشاهدون اليوم.. الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي.. ومانشستر سيتي يصارع ليفربول

تستعرض “البوابة سبورت”، مواعيد مباريات اليوم السبت، والتي تشهد العديد من المواجهات المهمة في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أفريقيا.
دوري أبطال أفريقيا
18:00: بيترو أتلتيكو – أنجولا × صن داونز - جنوب أفريقيا
22:00: الأهلي – مصر× الرجاء الرياضي – المغرب
23:00: شباب رياضي بلوزداد – الجزائر× الوداد – المغرب
كأس الإتحاد الإنجليزي
16:30: مانشستر سيتي × ليفربول
الدوري الإنجليزي
13:30: توتنهام هوتسبير × برايتون
16:00: مانشستر يونايتد × نوريتش سيتي
16:00: ساوثهامتون × أرسنال
16:00: واتفورد × برينتفورد
الدوري الإسباني
14:00: إلتشي × ريال مايوركا
16:15: ديبورتيفو ألافيس × رايو فاليكانو
18:30: فالنسيا × أوساسونا
21:00: خيتافي × فياريال
الدوري الإيطالي
12:30: كالياري × ساسولو
14:30: سامبدوريا × ساليرنيتانا
14:30: أودينيزي × إمبولي
16:30: فيورنتينا × فينيزيا
18:30: يوفنتوس × بولونيا
20:45: لاتسيو × تورينو
الدوري الألماني
15:30: أوجسبورج × هيرتا برلين
15:30: ماينز 05× شتوتجارت
15:30: فرايبورج × بوخوم
15:30: بوروسيا دورتموند × فولفسبورج
18:30: بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن
الدوري الفرنسي
17:00: سانت إيتيان × ستاد بريست 29
21:00: ليل × لانس