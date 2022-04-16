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السبت 16 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

النور السعودي بطلًا للدوري الممتاز للشباب لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه

نادي النور السعودي
نادي النور السعودي
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توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، وعضوي مجلس الإدارة علي العليوات وفاخر غاشي فريق النور بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب والميداليات الذهبية للموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022م، بعد تغلبه بنتيجة (26 - 25) على فريق الخليج الذي حلّ في المركز الثاني، وذلك في المواجهة الفاصلة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

وجاءت المباراة الفاصلة بين الفريقان بعد أن تعادلا في النقاط برصيد 30 نقطة لكل منهما، بعد تحقيقهما 15 انتصارًا وتلقيهم 3 خسائر بعد ختام جميع جولات البطولة الـ 18، ليتم اللجوء إلى مواجهة فاصلة تُحدد صاحب اللقب للموسم الحالي الذي ضمه النور إلى خزائنه للمرة التاسعة في تاريخه.

وسلّم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد المهندس أحمد أخريدة ومصطفى الشهابية فريق الخليج الميداليات الفضية، وفريق الترجي الميداليات البرونزية.

وبعد ختام منافسات البطولة حل النور بطلًا، وجاء الخليج في المركز الثاني، والترجي ثالثًا، ومضر رابعًا، والقارة في المركز الخامس، والصفا في المركز السادس، يليهم المحيط في المركز السابع، وحلّ السلام والأهلي في المركزين الثامن والتاسع بنفس عدد النقاط، وسيلعبان مباراة لتحديد الهابط إلى دوري المناطق الذي سبقهم له فريق العمران صاحب المركز العاشر والأخير.

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الدوري الممتاز لكرة اليد كرة اليد السعودية