مؤسسة بهية تنعى بخالص الحزن والأسى ميرفت سلطان

السبت 16/أبريل/2022 - 01:05 ص

إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله تنعى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان مجلس الأمناء والعاملين والمحاربات ميرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك تنمية الصادرات المصري التى وافتها المنية.

وأعرب مجلس أمناء بهية عن بالغ حزنه لفقدان السيدة العظيمة ميرفت سلطان حيث أن برحيلها سيفقد المجتمع المصرى احدى رائداته فى العمل الانسانى والخيرى، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن الراحلة كانت من أكبر داعمات بهية ومحارباتها وبفضل هذا الدعم والإيمان بدور بهية ساهمت الفقيدة بدور مؤثر سيذكره تاريخ العمل الانسانى والخيرى فى إنجاح مهمة بهية فى الحفاظ على عمود الأسرة المصرية من خلال إنجاح وتيسير عملية الاطمئنان والكشف المبكر وكذلك علاج سيدات كثر.