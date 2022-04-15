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الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 15 أبريل 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار  العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الجمعة 15  أبريل 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية .
وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، إلى 18.36 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، أمس.

وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.87 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، مقابل 20.04 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع، أمس.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 23.87 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، مقابل 24.01 جنيه للشراء، و24.15 جنيه للبيع، أمس.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية ( وأكثرها تداولا وإقبالا في سوق الصرف المصري، الريال السعودي ، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) اليوم في مصر، سجل متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، 

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، 

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 60.13 جنيه للشراء، و60.57 جنيه للبيع.

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