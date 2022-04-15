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الجمعة 15 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

البنتاجون: لم نرصد محاولات من قبل روسيا لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون
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أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة لم ترصد أي محاولات من قبل روسيا لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "الرحلات إلى نقاط التمركز في المنطقة لا تزال مستمرة، ويستمر نقل تلك المواد على الأرض في أوكرانيا".

وأضاف أنه "كل يوم تصل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية، والأسلحة والمعدات. كما قلنا سابقا سنواصل القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبالأحجام الممكنة".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من أن موسكو "قد تتحدى" توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن أي شحنات تتضمن الأسلحة لأوكرانيا، ستكون "هدفا مشروعا" بالنسبة لروسيا.

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البنتاجون استمرار الحرب الروسية الاوكرانية