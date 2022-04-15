وزير الزراعة يعلن اعتماد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح

الجمعة 15/أبريل/2022 - 01:53 ص

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة المتواصله لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجيه. وكان وزير الزراعة قد وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس/ إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الافات بالحجر الزراعي لإستكمال الدراسات الفنيه التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الاقماح من الهند وذلك في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الامن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الازمة الروسية الاوكرانية وازمات التغير المناخي والجفاف.

وقال "فرحات" انه وعلى مدار عدة أيام اطلع الوفد المصري علي نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة علي صادرات الحبوب واساليب المكافحة والمقاومة للافات مع اتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة مثل اقليم madya pradesh , و Punjab وغيرها من أماكن زراعة الاقماح حيث يجري الحصاد كما تمت زيارة مدينة Mumbai للإطلاع علي إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعي الهندي. وانتهي التقرير الفني للدراسة الي وضع الاشتراطات الفنيه الخاصه بمعايير الصحه النباتية واللازمة لاستيراد القمح التمويني الخاص بإنتاج الخبز وكذلك بإستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المكرونه وغيرها من المنتجات الغذائية. كما بحث الوفد المصري مع مسؤلي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين بما فيها تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

وأشاد "فرحات" بالدعم الذي قدمه السفير / وائل حامد سفير مصر بالهند للوفد المصرى خلال الزيارة وكذلك الوزير المفوض التجاري / مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بنيودلهي ومن ناحيته قال د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري إن الحجر يعمل جاهدا علي تنويع مناشيء الاستيراد بالاضافة الي فتح الاسواق الجديدة امام صادرات مصر الزراعية لضبط الميزان التجاري مع الدول المختلفه والحد من اية مخاطر علي سلاسل الامداد والتوريد.