سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خيرسون

الجمعة 15/أبريل/2022 - 01:43 ص

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف ومدينة خيرسون الجنوبية، وتجددت الانفجارات في مدينتي خيرسون جنوبي أوكرانيا وإيفانو فرانكيفسك غربي البلاد.

وفي وقت سابق كشفت القوات الأوكرانية عن أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، بينما أوضحت موسكو إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضح ماكسيم مارشينكو حاكم منطقة أوديسا إن كييف ضربت طراد الصواريخ الموجهة "موسكفا" بصاروخين مما أدى إلى إلحاق "أضرار جسيمة".