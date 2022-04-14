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الخميس 14 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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تليفزيون البوابة

شاهد.. محمد طعيمة يطرح أحدث كليباته بعنوان “رسول السلام”

محمد طعيمه
محمد طعيمه
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يستعد الفنان محمد طعيمة لطرح أحدث كليباته بعنوان رسول السلام والأغنية من كلمات الشاعر الكبير فهد بن خالد بن مشاري آل سعود وألحان يحيى الكعكي وتوزيع أحمد عبدالسلام.

 واستعان الفنان محمد طعيمة بالمخرج أحمد بدران لإخراج الفيديو كليب وتم التصوير بمدينة نويبع ودهب، و مدير تصوير الكليب محمد دسوقي و مونتاج والوان محسن فؤاد ومخرج منفذ عبدالله طه ومساعد مخرج محمود الشوالي واستايسلت صارو ومدير انتاج محمد عرابي وكوافير محمد شريف .

 كان آخر أعمال  الفنان محمد طعيمة الغناء والمشاركة في مسلسل “اهو ده اللى صار” بطولة روبي ومحمد فراج وسوسن بدر وكان الأداء الغنائي لطعيمة من خلال شخصية (فرح) وكانت الأغاني من كلمات السيناريست والشاعر الكبير عبد الرحيم كمال وألحان الموسيقار الكبير أمين بو حافة وإخراج المخرج الراحل حاتم علي.
 

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رسول السلام المخرج أحمد بدران