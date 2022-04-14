الدوري الأوروبي.. برشلونة بالقوة الضاربة أمام آينتراخت

الخميس 14/أبريل/2022 - 09:03 م

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، على ملعب كامب نو، مساء اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وانتهى لقاء الذهاب على دوتش بانك بارك الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجل هدف فرانكفورت أنسجار كناوف، بينما سجل هدف برشلونة فيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن- أراوخو- بوسكيتس- ديمبلي- بيدري- ألبا- توريس- مينجويزا- جارسيا- أوباميانج- جافي".

ويتواجد على مقاعد برشلونة "نيتو- تيناس- ديست- بويج- ديباي- تراوري- برايثوايت- لينجليه- لوك دي يونج- فرينكي دي يونج- نيكو- بالدي".

وجاء تشكيل فرانكفورت كالآتي:

تراب- نديكا- جاكيتش- كوستيتش- هينتيرجر- كامادا- رودي- توريه- بوري- ليندستورم- كناوف".

ويواجه الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي، الفائز من مواجهة وست هام وليون، والتي انتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل (1-1) في إنجلترا.