لبنى كمر تشارك في عرض «أيام البناء»

الخميس 14/أبريل/2022 - 03:27 م

تشارك الفنانة لبنى كمر، في العرض المسرحي «أيام البناء»، لمجموعة من الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك، لعرضه في المحافظات خلال الفترة القادمة، وذلك بعد نجاح مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية.

وأكدت لبنى كمر، أن العرض المسرحي يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم ووطنهم.

وأضافت أن العرض سيجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة، وتابعت أن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحد لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد.

وأوضحت أنها فخورة بالمشاركة في مبادرة إبدأ حلمك، لوزارة الثقافة، التي طورت من موهبتها، مؤكدة أنها فتحت لها المجال في المشاركة في العديد من الأعمال الفنية.