أندية "سيتى كلوب" تسحب قرعة أكبر دورة رمضانية بمختلف المحافظات

الخميس 14/أبريل/2022 - 02:30 م

تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة أكبر دورة رمضانية، تنظمها أندية سيتى كلوب في مختلف الفروع بالمحافظات بمشاركة 70 فريقا.

وتجهز أندية سيتى كلوب العديد من المفاجآت للفرق المشاركة، منها حصول الفريق الفائز بالمباراة النهائية على كأس بطولة أبطال أندية سيتى كلوب 2022. كما رصدت أندية سيتى كلوب جوائز مميزة للفرق المتنافسة فى الدورة، تصل إلى 18 ألف جنيه لأصحاب المراكز الثلاثة الأولي.

وأعلنت أندية سيتى كلوب نظام ولوائح الدورة الرمضانية لكرة القدم هذا العام، حيث فتحت الباب لاختيار الفريق المشارك فى الدورة سواء من أعضاء سيتى كلوب أو من غير الأعضاء لإشعال المنافسة بين الفرق المتبارية فى الدورة.



وتقام دورة سيتى كلوب الرمضانية لكرة القدم ، من مرحلة تمهيدية بنظام الدورى، ومرحلة نهائية بين المتأهلين بنظام خروج المغلوب.