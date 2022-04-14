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الخميس 14 أبريل 2022
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البوابة سبورت

انسحاب أحمد ناصر من انتخابات الأولمبية.. وتزكية هشام حطب

البوابة نيوز
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انسحب أحمد ناصر من سباق رئاسة اللجنة الاولمبية المصرية، قبل أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد في الدورة المقبلة، لتتم تزكية المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الحالي لدورة انتخابية جديدة حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ . 
وتقدم ناصر بطلب رسمي لرفع اسمه من قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة، مؤكدا دعمه ومساندته لقيادات اللجنة الأولمبية، وحرص اتحاده على المشاركة في الجمعية العمومية ، ولكن مع سحب اسمه كمندوب عن اتحاد الثلاثي وترشيح عضو أخر  للمشاركة في جلسة الجمعية العمومية مع باقي الاتحادات. 
كانت الاتحادات الرياضية جددت تأييدها ودعمها الكامل لمجلس الأولمبية برئاسة حطب، تأكيدًا على حجم الانجازات التي تحققت الدورة الماضية، وبناء جسور التعاون بين اللجنة وكافة الاتحادات الرياضية.

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