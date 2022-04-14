موريتانيا تسجل إصابة وحيدة بفيروس كورونا

الخميس 14/أبريل/2022 - 01:22 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء أمس الثلاثاء، تسجيل حالة شفاء وإصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأبرزت أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 58679 ، وعدد حالات الشفاء 57685، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.