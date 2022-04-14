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الخميس 14 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

موريتانيا تسجل إصابة وحيدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء أمس الثلاثاء، تسجيل حالة شفاء وإصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأبرزت أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 58679 ، وعدد حالات الشفاء 57685، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

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