صور|إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد

الخميس 14/أبريل/2022 - 12:32 ص

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، بحفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مديرية التضامن الإجتماعي والجمعية الشرعية بالخارجة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بحضور ٦٠٠ طفل من الأيتام وذوي الهمم بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة.

وأكد المحافظ، سعادته بهذا اللقاء لتكريم النماذج المشرفة لتضحية وكفاح المرأة المصرية، مثمنًا التعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين أجهزة الدولة والمؤسسات الأهلية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم بهدف دمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص حياة كريمة لهم.

وكرم الزملوط الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ومركزي الخارجة وباريس بتسليمهن شهادات تقدير، وهن توتو محمود قطامش الأم المثالية على مستوى المحافظة والسيدة قدرية عوض أزهري الأم المثالية على مستوى مركز الخارجة، والسيدة فاتن سيد آدم الأم المثالية على مستوى مركز باريس، على أن يجري تكريم الأمهات المثاليات بباقي المراكز في احتفاليات مماثلة بكل مركز.

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (1)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (2)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (3)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (4)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (5)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (6)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (7)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (8)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (9)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (10)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (11)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (12)

إفطار جماعي لـ600 طفل يتيم وتكريم الأمهات المثاليات في الوادي الجديد (13)