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الأربعاء 13 أبريل 2022
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد ضد
أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في لقاء العودة ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وكان فريق مانشستر سيتي قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد وهو ما يجعل مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد في اسبانيا صعبة للغاية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب أتليتكو مدريد في أسبانيا ومن المنتظر ان يتكون تشكيل فريق أتليتكو مدريد في  المباراة من حراسة المرمى: يان أوبلاك.

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خط الدفاع: ستيفان سافيتش، فيليبي، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: ماركوس يورنتي، رودريجو دي بول، جيوفري كوندوبيا، كوكي، لودي.

خط السهجوم: أنتوان جريزمان، جواو فيلكس.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودريجو هيرنانديز، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج.

مشاهدة البث المباشر لمباراة أتليتكو مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

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