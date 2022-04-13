تراجع سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022

الأربعاء 13/أبريل/2022 - 05:07 م

سجل سعر الدولار الأمريكى تراجعا في مساء تعاملات اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 في البنوك أمام الجنيه المصري بنحو 8 الى 10 قروش، عقب ضخ استثمارات عربية بنحو 1.8 مليار دولار عبر البورصة المصرية خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

ونفذت البورصة المصرية 5 صفقات من الحجم الكبير للاستحواذ على حصص في 5 شركات مقيدة في البورصة المصرية من قبل صندوق الاستثمار السيادي أبو ظبي بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار وذلك بالتزامن مع ارتفاع التضخم السنوي في مصر وتراجع حجم الاحتياطي الأجنبي المصري بنحو 3 مليارات دولار.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء



سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

18.35 جنيها للشراء، 18.49 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.37 جنيها للشراء، 18.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.37 جنيه للشراء، 18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.35 جنيها للشراء، 18.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.36 جنيها للشراء، 18.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.47 جنيها للشراء، 18.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

18.35 جنيها للشراء، 18.49 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.45 جنيها للشراء، 18.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.45 جنيها للشراء، 18.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.30 جنيها للشراء. 18.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.45 جنيها للشراء، 18.55 جنيها للبيع.