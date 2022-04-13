بتكليفات رئاسية.. صرف المعاشات 22 أبريل بمناسبة عيدي الفطر والقيامة

الأربعاء 13/أبريل/2022 - 03:16 م

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد " ، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وقال عوض، إنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة الموافق 22 إبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية او الصرف من خلال المحافظ الالكترونية بدلا من الصرف في المواعيد الإعتيادية في الاول من مايو.

وأضاف أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً.

يذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% علي ان تتم الزيادة مع معاشات شهر إبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر و بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه و بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل و مايو ويونيه و بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه.