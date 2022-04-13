مهند عدلي الخبير الاقتصادي: تحدياتنا الاقتصادية امتداد لتداعيات كورونا وأزمة أوكرانيا والوقت مناسب لمزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية

الأربعاء 13/أبريل/2022 - 12:35 م

في ضوء التحديات العالمية والإقليمية والمحلية وما تنتجه من آثار متنوعة على الاقتصاد المصري وعلى كل قطاعاته فإنه يصبح من الضروري اللجوء لأحد أكبر الخبراء الاقتصاديين في مصر، والذين يملكون العلم والمعرفة والاطلاع الواسع على مجريات الأحداث مع وجوده على رأس إحدى أهم الشركات العاملة في السوق المصرية إنه مهند عدلي الخبير الاقتصادي المعروف ورئيس شركة سبينيس إيجيبت، والذي كان لنا معه الحوار التالي...

في ضوء مجريات الأحداث العالمية كيف ترصد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري؟

أجاب مهند عدلى رئيس سبينيس مصر قائلا: التحديات ليست مصرية فقط بل عالمية وتواجه كل الدول وبدأت قبل اندلاع حرب روسيا مع أوكرانيا ولكن الحرب (زادت الطين بله)، نقص المعروض من السلع الأساسية وزيادة أسعار الغذاء وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع سعر البترول كلها مشاكل تعاني منها جميع دول العالم بدون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة وتتأثر بها بشكل أكبر الأسواق الناشئة بطبيعة الحال.

ونحن في مصر جزء من هذا العالم ومن أكبر المتضررين نظرا لاعتمادنا على السوقين الروسي والأوكراني في الكثير من العمليات الاستيرادية، وكذلك لحصتهما الكبيرة من الوفود السياحية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من إجمالي الوافدين.

هذا بالإضافة لآثار الأزمة على حركة رؤوس الأموال وخاصة الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل أو ما يعرف بالـ (hot money)، والتي تتجنب الأسواق الناشئة وقت الأزمات العالمية متجهة إلى الأسواق الأكثر أمانا بما لها من تأثير ضار جدا على مجمل العمليات التمويلية والاستثمارية مع ما يشكله ذلك من ضغوط مفاجئة على الاقتصاديات الناشئة وبالأخص على قيمة العملات المحلية بعد خروج الأموال الأجنبية.

كيف يمكن مواجهة هذه التحديات والحد من آثارها على المدى القريب والمتوسط؟

قال مهند عدلي بداية أنا لست من من يفضلون نظرية التشاؤم حتى في أسوأ الحالات فإنني من المؤمنين بالتفاؤل كأحد أهم أسلحة المواجهة لكن بالطبع علي أن يرتبط ذلك بالوصول إلى جملة من الأفكار غير المعتادة وغير التقليدية لمعالجة هذه الأزمات فمما لا شك فيه أن لدينا تحديات هامة في قطاعات حيوية تتطلب بشكل عاجل تنفيذ سياسات تؤدي إلى تنوع مصادر استيراد السلع الأساسية وعلى المدى الطويل العمل على تبني أهداف زيادة الإنتاج المحلي من هذه السلع مع وضع خطط طموحة لتحقيق اكتفاء ذاتي ولو نسبي منها مع العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية والتي يمكن الاعتماد عليها لتقليل دور الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل مستقبلا.

كيف ترى رفع سعر الصرف وما مدى ملائمة هذا القرار للمتغيرات الجارية؟

في الظروف الراهنة هذا أمر إجباري لا نملك رفاهية الاختيار فيه أو أن شئت فقل شر لا بد منه وإن كان من المهم أن أوضح أنه وبصفة عامة ليس المهم كم يبلغ سعر الصرف أو ثباته، ولكن المهم هو حرية سوق الصرف بحيث يكون معبرا فعليا عن القيمة الحقيقية فالاستقرار في سعر الصرف الناتج عن حرية وشفافية هذا السوق هو مصدر القوى الفعلي وليس التثبيت الجبري الذي يؤدي إلى انفجارات لاحقة بآثار مدمرة، لذلك فان تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار صعودا أو هبوطا ليس هو الهدف (رغم أهميته بالطبع) ولكن الأهم الالتزام بآليات حرية سعر الصرف وصولا لاستقراره بشكل معبر عن حقيقة الاقتصاد الواقعي.

هل يمكن الحفاظ على معدلات نمو ومعدلات جذب استثماري إيجابية خلال الفترة القادمة وما هي أهم أدوات تحقيق ذلك؟

اعتقد حاليا وبعد ارتفاع سعر الصرف فإن الفرصة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات بعد ازالة هذا العائق كما ان نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية بما يقرب من 12 مليار دولار خلال اسبوع واحد هو أفضل رد على هذا التساؤل فالاقتصاد المصري بتنوع أدواته واختلاف مكوناته هو مجال خصب جدا لأي استثمارات ويملك من الأدوات ما يجعله هدفا لمئات الشركات وصناديق الاستثمار وكل ما نحتاجه هو ضبط البيئة التشريعية الحاضنة للاستثمار من ناحية وحسن إدارة الترويج للمقومات الاقتصادية المصرية في الخارج.

يضاف إلى ما سبق اتجاه الحكومة لإعداد (وثيقة سياسة ملكية الدولة) وهي الخطوة المرتقب الإعلان عنها في الفترة القادمة والتي سيكون لها تأثير كبير في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

ما هو عنصر القوة الاقتصادية الرئيسية التي ارتكزت إليها القطاعات الاقتصادية في التعامل مع الأزمة؟

قال عدلي أعتقد أن أهم عنصر في هذه المواجهة التنوع في قطاعات الاقتصاد المصري، صحيح أننا بالنظر لكل قطاع على حدا فقد تبدو بعض نقطات الضعف التي يجب العمل على تحسينها إلا أنها في الحقيقة تمثل مجتمعة عنصر قوة لا يستهان به فالزراعة مثلا وإن كنا نستورد النسبة الأكبر من احتياجنا الا ان قدراتنا المحلية توفر لنا حد أدنى من هذه الاحتياجات والتي يمكن تنميتها وصولا لاكتفاء نوعي ذاتي مستقبلا وبنفس المنطق يمكن النظر إلى قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والثروة السمكية وتحويلات المصريين من الخارج والملاحة البحرية وخدماتها والتجارة والخدمات وغيرها فلدينا تنوع يمثل نقطة ارتكاز يمكن العمل على تقويتها وتنميتها كخطط متوسطة وطويلة المدى.

ما هو تقييمك لسياسات جذب الاستثمار وربطها بطروحات الشركات الحكومية والتعامل مع الشركات الخاسرة منها؟

استطاعت الحكومة ضبط الكثير من عناصر البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار عبر إجراء العديد من التعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة لها خلال السنوات الثلاث الماضية والأكثر أهمية من ذلك كان قيادتها للخطة الاستثمارية لتشجيع المستثمرين عبر تنفيذ برنامج الطروحات بنسب من حصصها في الشركات الحكومية أو التي تمتلك فيها نسبة كبيرة هذا بالإضافة إلى تعاملها الاحترافي مع شركات القطاع العام الخاسرة

ما هي أهم انعكاسات التحديات الراهنة على سوق تجارة التجزئة المصري وجاذبيته الاستثمارية؟

قطاع تجارة التجزئة من القطاعات التي لها خصوصية ولا أكاد أبالغ إذا قلت إنها من أكثر القطاعات تعبيرا عن حالات الأزمات لأنها بطبيعتها هي المسئولة عن توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها وهي الاحتياجات التي يتجه المستهلك إلى محاولة تأمين مخزون منها بمجرد شعورة بالأزمة أو الخطر.

هذه السمة بالإضافة إلى حالة الاستقرار في السوق المصري مع ضخامة هذا السوق التي تتجاوز حاليا الـ 500 مليار جنية يجعل من قطاع تجارة التجزئة هدفا رئيسيا لأي مستثمر أجنبي يسعى للعمل في هذا القطاع خاصة وأنه عالميا هو ثاني أكبر قطاع استثماري بعد قطاع تكنولوجيا المعلومات مع ما يتميز به هذا القطاع في مصر من محدودية انتشار سلاسل تجارة التجزئة المنظمة فهي لا تتجاوز في أحسن تقدير نسبة 25% من إجمالي مكونات هذا القطاع.

ما هي الملامح العامة لخطة سبينيس خلال الفترة القادمة؟

تخطط سبينيس في السنوات القادمة إلى مزيد من التوسع الأفقي والرأسي والنوعي وتدعيم هذه التوسعات بتقوية سلاسل التوريد الخاصة بها ودعم وسائل التواصل غير المباشر من خلال الأدوات التكنولوجية ووسائل التقنية الحديثة مع عملائها فمن وجهة نظري، فإن طبيعة التطور وخبرة التعامل مع أزمات مثل تداعيات كورونا جعلت مفهوم التوسع التقليدي بمجرد افتتاح فروع تقليدية أمرًا غير كافي فبالطبع نحن مستمرون في افتتاح فروع جديدة في كافة المحافظات سواء من نوعية السوبر ماركت أو الهايبر ماركت، لكن بالتزامن مع ذلك سيكون هناك انعكاس توسع وتدعيم يستفيد من هذه الفروع في خدمات التجارة الإلكترونية وتوفير احتياجات العملاء بوسائل غير مباشرة تحقق السهولة والسرعة المطلوبة هذا بالطبع دون إغفال لعنصري السعر والجودة فخطط التوسع باتت تحتاج إلى مفاهيم أكثر شمولًا وتطورًا، ليس فقط في قطاع تجارة التجزئة لكن في قطاع التجارة الداخلية بصفة عامة والاستثمار المصري بصفة أكثر شمولًا.