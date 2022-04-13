أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022

الأربعاء 13/أبريل/2022 - 11:16 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، وسجل عيار 21 نحو 1028 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 881 جنيها، وعيار 24 نحو 1175 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8224 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1970 دولارا للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.