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الأربعاء 13 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 108 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 5 حالات وفاة و 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة فى تقريرها اليومى أن العدد الكلي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشى الوباء فى لبنان ارتفع إلى 1094911 إصابة بينما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 10350 حالة.

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