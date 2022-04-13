كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالة شفاء واحدة

الأربعاء 13/أبريل/2022 - 06:57 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أمس الثلاثاء عن تسجيل حالة شفاء واحدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة ولا أي حالة وفاة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 12 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58679، ووصل عدد حالات الشفاء 57685، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.