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الأربعاء 13 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالة شفاء واحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أمس الثلاثاء عن تسجيل حالة شفاء واحدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة ولا أي حالة وفاة.
وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 12 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58679، ووصل عدد حالات الشفاء 57685، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

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