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الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,103.71 بارتفاع وقدره 4.16 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 735.90 بانخفاض وقدره 1.24 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 8 ملايين و611 ألفاً و581 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و22 ألفاً و939 ديناراً بحرينياً نُفذت من خلال 85 صفقة.

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بورصة البحرين ارتفاع