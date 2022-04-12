نواب ونائبات قادمات: العاشر من رمضان فرصة لغرس حب الوطن والانتماء بالأجيال الجديدة

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 08:09 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن يوم العاشر من رمضان سوف يظل عاما بعد عام ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، فهو ذكرى النصر والعزة والكرامة، ويعد مناسبة هامة لتعريف الأجيال الجديدة بأبطال هذا النصر العظيم وبالعبر والدروس المستفادة منه، وفرصة لغرس قيم حب الوطن والانتماء اليه لدى الأجيال الجديدة وأن يدركوا قيمة أن ينعم وطننا الغالى بالأمن والأمان.

وأضافت في بيان اليوم أن رجالُ القواتِ المسلحة وشرطتنا، قدموا ملحمةً للتضحية والفداء في سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه، وسطروا بدمائهم بأحرف من نور تاريخ من النضال من أجل الحفاظ على تراب الوطن.

وأشارت إلى أن رجال القوات المسلحة المصرية ضربوا أروع مثال للبطوله والتضحية والنصر، وهي دائما عقيد الجيش المصر العظيم "النصر أو الشهادة" وقد كتب الله لنا النصر على أيدي أبناء الوطن المخلصين، مؤكدا أننا بحاجة الأن لاستعادة روح العاشر من رمضان، لمواجهة التحديات الراهنة، واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة ، التى أرسي قواعدها القائد البطل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.