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الثلاثاء 12 أبريل 2022
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة العودة بين ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

البوابة نيوز
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ينتظر جمهور كرة القدم حول العالم البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي ضمن منافسات جولة العودة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا وكان ريال مدريد قد حقق الفوز بنتيجة ٣ أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب تشيلسي في لندن لتصبح مباراة العودة اليوم الثلاثاء على ملعب سنتياجو برنابيو في مدريد مهمه سهلة للملكي.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويستضيف ريال مدريد على ملعبه فريق تشيلسي في مباراة العودة بعدما نجح رفاق كريم بنزيمة من الفوز على البلوز في لندن بثلاثية مقابل هدف وحيد ليضع ريال مدريد قدما في دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بينما يستعد تشيلسي لمهمة شبه مستحيلة للدفاع عن لقبه في مباراة اليوم.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا 

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