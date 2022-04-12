أهلي ٢٠٠١ يواجه سموحة اليوم في دوري الجمهورية

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 04:47 م

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الثلاثاء مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٣٠ من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل أهلي ٢٠٠١ مواجهة سموحة وهو يمتلك في رصيده ٦٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٨ مباراة، والتعادل في ٦ مباريات، والخسارة في ٥ مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، وعلى فيوتشر بخماسية نظيفة، وعلى بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام المقاصة بهدفين لهدف، وأمام المصري بنفس النتيجة، وفاز على سموحة بهدف نظيف، وتعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله، وتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وخسر أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، وتعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.

وفاز أهلي ٢٠٠١ على الشرقية للدخان بهدفين لهدف، وعلى غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على المقاولون بثنائية نظيفة، وعلى الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى فاركو بهدف دون رد، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين، وعلى فيوتشر بهدف نظيف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سيراميكا بهدفين لهدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، مسجلًا ٥٩ هدفًا مقابل ٣٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠١ محمد شرف مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد أخصائي التدليك.